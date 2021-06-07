Космический зонд NASA сделает снимки спутника Юпитера – Ганимеда с кратчайшего расстояния

В понедельник, 7 июня, космический зонд Juno ("Юнона"), запущенный NASA несколько лет назад, впервые за долгое время получит возможность исследовать поверхность крупнейшего спутника в Солнечной системе – Ганимеда с короткой дистанции.

Ганимед является крупнейшим из спутников Юпитера. До этого его облет происходил в 1995–2000 годах аппаратом Galileo, а исследованиями занимались и более ранние космические миссии.

Интересно Зонд "Юнона" пролетит возле крупнейшего спутника Солнечной системы

Впервые для себя аппарат Juno окажется от объекта на расстоянии всего чуть больше чем 1000 километров, что очень близко по космическим масштабам. Полученные данные позволят получить информацию о составе пород и ледяной оболочки спутника, а также собрать сведения для дальнейших миссий к Юпитеру.

На Juno размещен набор чувствительных инструментов, позволяющих видеть Ганимед способами, ранее недоступными. Пролетая так близко, мы выведем исследования Ганимеда на уровень 21 века, как дополняя данные будущих миссий с помощью наших уникальных сенсоров, так и помогая подготовиться к полетам в систему Юпитера в дальнейшем,

– заявил представитель Юго-западного исследовательского института (Сан-Антонио) Скотт Болтон

Миссии к Юпитеру

В будущем NASA намерена реализовать проект Europa Clipper (дата старта еще не определена), а Европейское космическое агентство планирует отправить корабль миссии JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) уже в следующем году. Его прибытие на планету ожидается в 2029 году.

Ганимед больше планеты Меркурия и единственный спутник в Солнечной системе, имеющий собственную магнитосферу – явление, которое NASA описывает как "пузырькообразный регион заряженных частиц", окружающих космический объект.

Камера JunoCam ранее уже сделала потрясающие снимки Юпитера в ходе миссии Juno. Она сможет снять Ганимед лишь пять раз, пролетая над его поверхностью – спутник появится и исчезнет в "окне" продолжительностью всего 25 минут.

Исследование Ганимеда аппаратом Juno

За три часа до того, как Juno достигнет ближайшей точки к Ганимеду, научные инструменты уже начнут собирать важные данные.

На ближайшем расстоянии к объекту зонд Juno окажется в 20:35 по киевскому времени. Положение Juno можно отследить с помощью интерактивного сервиса NASA – Eyes on the Solar System.