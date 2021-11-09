Космический зонд NASA получает повреждения от столкновений

Зонд NASA Parker Solar Probe предназначен для изучения Солнца и его короны. Миссия, согласно плану, должна продлиться до 2025 года. За это время автоматическая исследовательская станция должна совершить около 24 витков вокруг светила. Однако оказалось, что миссия может быть под угрозой.

Зонд NASA Parker Solar Probe – это самый быстрый аппарат, построенный человеком. В момент ближайшего сближения с Солнцем в 2025 году скорость исследовательской станции составит около 0,064% от скорости света или 690 тысяч километров в час. Во время постоянного движения по орбите Parker Solar Probe пробивает собственным "телом" пылевое облако, которое расположено в плоскости эклиптики. Очевидно, что столкновения с микроскопическими частицами не идут на пользу аппарату.

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Parker Solar Probe совершает гравитационный маневр у Венеры в июле 2020 года / Фото NASA

Пылевое облако на пути космического исследователя

Если посмотреть на фотографию Венеры, сделанную зондом Parker Solar Probe в июле 2020 года, то можно заметить многочисленные полосы. Причин образования полос есть несколько:

Галактические космические лучи или протоны высоких энергий.

Солнечная радиация.

Космическая пыль.

Материал самого зонда, который буквально выбивается в пространство во время столкновения Parker Solar Probe с космической пылью.

Пыль в Солнечной системе кластеризовалась в виде диска. Мы можем увидеть его даже с Земли в виде так называемого "зодиакального света".

Пыль могла остаться еще со времен существования аккреционного диска, который позже образовал планеты, спутники и другие тела Солнечной системы.

Также источниками микроскопических частиц пыли являются кометы, астероиды и метеороиды, которые выбрасывают в пространство материал во время столкновений и вследствие нагрева Солнцем. Такая пыль повторяет траекторию движения материнского тела, поэтому не всегда лежит в пределах плоскости эклиптики.

Источник пыли во внутренней Солнечной системе – Марс. Об этом свидетельствуют данные аппарата NASA Juno, который также столкнулся с пылью, пока направлялся к Юпитеру.

Зонд Parker Solar Probe на огромной скорости несется в пространстве, поэтому повреждения, вызванные столкновениями с микроскопическими частицами, размером до 20 микрон, могут оказаться критическими. Во время удара материал, из которого состоят частицы пыли и поверхность исследовательской станции, получает такое количество энергии, что испаряется, а затем и ионизируется. Быстрое испарение и ионизация становятся причиной плазменного взрыва, который длится менее одной тысячной секунды.

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Что такое "ионизация"? Это процесс, во время которого атомы испарившегося материала разделяются на составные части: ионы и электроны, которые оторваны от ядер. Таким образом материя переходит в агрегатное состояние, известное как плазма.

Проведя исследование, которое базировалось на данных Parker Solar Probe, команда ученых обнаружила, как в космос выбрасывают микроскопические обломки самого космического аппарата. Они иногда вызывали ухудшение качества некоторых фотографий, на которых появлялись полосы. Также обломки рассеивали солнечный свет, из-за чего зонд временно становился дезориентированным, ведь он использует специальные навигационные камеры, на которых попадал свет.

Такое исследование важно для понимания опасностей, ожидающих космические миссии. Особенно это актуально для внутренней Солнечной системы, хотя в регионе за орбитой Марса тоже достаточно космических тел, которые могут продуцировать пылевые облака.