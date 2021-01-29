Космические агентства ESA и NASA поделились невероятным видом на нашу планету, а также Венеру и Марс со стороны Солнца.

Источник: CNET

Снимок был получен автоматическим космическим аппаратом Solar Orbiter (SolO), который занимается исследованием гелиосферы. Проще говоря – ведет наблюдение за полярными областями солнца и фиксирует зарождение солнечного ветра.

Интересно МКС зафиксировала молнии над Землей: впечатляющее видео

В свободное от работы время, так сказать, аппарат занимается съемкой окрестностей. 27 декабря 2020 года Solar Orbiter совершил первый пролет мимо Венеры. Перед этим он успел зафиксировать такую невероятную картину. Снимок, кстати, сделан со стороны Солнца.



Вид на Венеру, Землю и Марс зафиксирован аппаратом Solar Orbiter

На изображении видна Венера (она самая яркая), ниже Земля и где-то в нижнем правом углу уже находится Марс. Подобный вид очень хорошо напоминает то, как мы видим другие планеты с Земли.

Для сравнения, ниже показано, как наша Земля выглядит с Марса и на снимке аппарата "Вояджер-1", который был получен NASA в 1990 году. Solar Orbiter был запущен в космос 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V.



Вид на Землю со стороны Марса