Министерство науки Южной Кореи объявило о начале строительства космического телескопа в рамках совместного проекта с NASA и Калифорнийским технологическим институтом. Речь о проекте SPHEREx, который поможет изучить раннюю Вселенную, включая распространение льда и вероятной биологической жизни.

Министерство науки Южной Кореи утвердило проект SPHEREx (Спектрофотометр исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов) в окончательном виде, что открыло путь для начала создания систем телескопа. Об этом пишет Yonhap News Agency.

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Что известно

Южнокорейский институт KASI стал единственным за пределами США, которому поручено создавать части будущего телескопа. Институт ответственен за создание фильтров для съемки изображений и за систему калибровки систем аппарата.

Космический телескоп SPHEREx в представлении художника / Фото NASA

Миссия SPHEREx по плану стартует в декабре 2023 года. За два года она должна четыре раза картографировать весь небосвод. Съемка будет вестись в ближнем инфракрасном диапазоне на 102 длинах волн.

Это похоже на переход от черно-белых изображений к цветным, или на переход из Канзаса в страну Оз,

– сказал в пресс-релизе Аллен Фаррингтон, руководитель проекта SPHEREx в Лаборатории реактивного движения NASA.

Специалисты рассчитывают получить информацию о 300 миллионах галактик и более чем о 100 миллионах звездных систем в Млечном Пути.