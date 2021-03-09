Космический телескоп Hubble перешел в безопасный режим работы из-за ошибки: в чем дело
Телескоп Hubble в воскресенье автоматически переключился на безопасный режим из-за ошибок в программном обеспечении. Об этом со своей страницы в твиттере сообщило аэрокосмическое агентство NASA.
Источник:24 канал
Космический телескоп Hubble является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, отправленным на орбиту Земли на борту шаттла "Дискавери" в апреле 1990 года.
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Проблемы с первого дня работы
Вскоре после его вывода на орбиту выяснилось, что космическая обсерватория предоставляет очень размытые изображения. Модернизация аппарата в 1993 году с выходом астронавтов в открытый космос исправила ситуацию и после этого телескоп стал посылать на Землю свои знаменитые снимки и удивлять своими открытиями.
Обычно космический аппарат переходит в безопасный режим, если его бортовой компьютер определяет аномальное состояние системы, что потенциально может угрожать телескопу. И хотя сама по себе ситуация с безопасным режимом является индикатором неисправности, чаще всего ее причина – незначительные ошибки в ПО, которые можно исправить.
Когда решат проблему
Хотелось бы надеяться, что текущие программные ошибки удастся решить быстро. Hubble – очень важная часть современной астрономии уже на протяжении более трех десятилетий. На конец октября этого года запланирован запуск орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope) – наследника Hubble, который оборудован самой передовой аппаратурой для астрономических исследований.
- Кстати, NASA частенько выкладывает впечатляющие фото космических объектов сделанных Hubble. Накануне показали фото звездного скопления уникальной красоты.
- Еще раньше на сайте Hubble опубликовали впечатляющее фото протопланетного диска и молодой звезды в созвездии Возничего.
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