Телескоп Hubble в воскресенье автоматически переключился на безопасный режим из-за ошибок в программном обеспечении. Об этом со своей страницы в твиттере сообщило аэрокосмическое агентство NASA.

Космический телескоп Hubble является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, отправленным на орбиту Земли на борту шаттла "Дискавери" в апреле 1990 года.

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Проблемы с первого дня работы

Вскоре после его вывода на орбиту выяснилось, что космическая обсерватория предоставляет очень размытые изображения. Модернизация аппарата в 1993 году с выходом астронавтов в открытый космос исправила ситуацию и после этого телескоп стал посылать на Землю свои знаменитые снимки и удивлять своими открытиями.

Обычно космический аппарат переходит в безопасный режим, если его бортовой компьютер определяет аномальное состояние системы, что потенциально может угрожать телескопу. И хотя сама по себе ситуация с безопасным режимом является индикатором неисправности, чаще всего ее причина – незначительные ошибки в ПО, которые можно исправить.

At ~4:00 a.m. EST on Sunday, the Hubble Space Telescope went into safe mode due to an onboard software error. All science systems appear normal and Hubble is safe and stable. The team is working plans to safely return it to normal science operations. pic.twitter.com/6JlSSHisLd — Hubble (@NASAHubble) March 8, 2021

Например, в октябре 2018 года Hubble перешел в режим ожидания после того, как у него отказали два гироскопа, необходимые для ориентации аппарата в пространстве. На решение поломки ушло три недели, однако после этого Hubble вернулся в строй.

Когда решат проблему

Хотелось бы надеяться, что текущие программные ошибки удастся решить быстро. Hubble – очень важная часть современной астрономии уже на протяжении более трех десятилетий. На конец октября этого года запланирован запуск орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope) – наследника Hubble, который оборудован самой передовой аппаратурой для астрономических исследований.