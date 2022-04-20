Пять галактик, известных как Компактная группа Гиксона (HCG) 40, находятся в процессе слияния в единое целое. Этот процесс завершится примерно через миллиард лет.

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В преддверии 32-й годовщины телескопа "Хаббл" команда телескопа опубликовала фото этих галактик. Изображение является частью древней работы космического телескопа по изучению галактической эволюции.

Изучение близлежащих групп, таких как HCG 40, помогает астрономам узнать, как образовались галактики. Подобные плотные группы могли быть более распространены в ранней Вселенной, когда их перегретый падающий материал мог подпитывать очень энергичные чёрные дыры, называемые квазарами.

– рассказали в команде Хаббла.



Накопление галактик HCG 40 / Фото Hubble

Группа, расположенная примерно в 300 миллионах световых лет от Земли, очень плотно упакована в область пространства, диаметр которой менее чем вдвое превышает диаметр звездного диска нашей собственной галактики Млечный Путь.

Хотя ученые обнаружили более 100 компактных групп галактик, по словам команды Хаббла, конфигурация HGC достаточно уникальна, поскольку галактики не являются частью большего скопления галактик, что делает их интересной целью для изучения астрономами. Как возникла эта конфигурация, остается предметом дискуссий.

"Одно из возможных объяснений состоит в том, что с этими галактиками связано много темной материи – неизвестной и невидимой формы материи. Если они сойдутся близко друг к другу, то темная материя может образовать большое облако, внутри которого вращаются галактики. Когда галактики прорываются сквозь темную материю, они чувствуют силу сопротивления из-за ее гравитационного воздействия. Это замедляет их движение и заставляет галактики терять энергию, поэтому они падают вместе», – пишут представители Хаббла.

Как изучение таких галактик помогает ученым

Изучение деталей галактик в таких близлежащих группах как эта помогает астрономам разобраться, когда и где собрались галактики, и из чего они собраны, добавили представители Хаббла.

Кратко о Хаббле

Знаменитый телескоп был запущен на космическом корабле "Дискавери" 24 апреля 1990 года, чтобы лучше понять раннюю Вселенную. Астронавты обслуживали обсерваторию пять раз, в последний раз в 2009 году.

Хаббл стареет, включая преодоление некоторых серьезных инцидентов в "безопасном режиме" в 2021 году, телескоп по-прежнему остается работоспособным.

Сейчас NASA планирует объединить работу Хаббла с только что запущенным космическим телескопом Джеймсом Уэбб, который сейчас находится в режиме ввода в эксплуатацию (до июня 2022 года).