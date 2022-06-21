Возраст старейших галактик, присутствующих на снимке, составляет около 13 миллиардов лет . Они возникли всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Рассматривая эти галактики в ультрафиолетовом свете, ученые могут узнать, какие химические элементы находятся внутри них. Эта информация играет важнейшую роль в понимании процессов формирования и эволюции галактик.

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Проблема этого способа исследования Вселенной в том, что ультрафиолетовый свет от древнейших галактик рассеивается до того, как достигает научных инструментов, имеющихся в распоряжении астрономов. Однако у ученых есть возможность исследования младших галактик, возраст которых около 11 миллиардов лет. Именно так поступили астрономы, которые использовали телескоп Габбл для создания изображения группы очень старых галактик.

Представленное изображение является частью недавнего исследования UVCANDLES, в рамках которого телескоп "Габбл" за десять дней запечатлел около 140 тысяч галактик. Некоторые из них можно увидеть на опубликованном снимке.



Фото телескопа Hubble / Фото NASA/ESA

Само исследование UVCANDLES является продолжением программы CANDLES, в рамках которой изучались инфракрасные и красные лучи видимого света. Ожидается, что работа в данном направлении позволит ученым заглянуть в эпоху ранней Вселенной, которая известна как реионизация.

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