Интересно, что когда специалисты завершили фокусировку зеркала, их удивила неожиданно высокая четкость. Чувствительность аппаратуры и общее исполнение проекта оказалась настолько высокими, что результаты будущих наблюдений обещают превзойти все ожидания!

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Как вы можете видеть на снимке ниже, на заднем фоне целевой звезды, по которой проводилась фокусировка первичного зеркала, видны изображения далеких галактик. Одна из них расположена на расстоянии около 5 миллиардов световых лет от нас. А это только первые и довольно примитивные наблюдения этой космической обсерватории.

Фото сделано телескопом "Джеймс Уэбб" / Фото NASA

Что дальше

Главное зеркало "Джеймса Уэбба" еще должно пройти серию тонких настроек, которые команда телескопа рассчитывает завершить не позднее начала мая. После этого начнется этап точной настройки научного оборудования телескопа: инфракрасных приемников ближнего и среднего инфракрасного диапазона, а также спектрографа.

Однако уже на нынешнем этапе ученые могут с уверенностью заявить, что в оптическом канале телескопа от системы зеркал до приемников изображения нет никаких значительных помех, а оборудование работает выше любых похвал.

Космическое селфи

Также NASA опубликовало новое селфи телескопа. Изображение получено из юстировочной камеры инфракрасного устройства NIRCam. Вместо изображения неба этот узел фиксирует равномерность "освещения" каждого из 18 сегментов главного зеркала. На селфи видно разницу в щелях между сегментами. В ближайшие месяцы будет проходить калибровка, чтобы сегменты стали практически единым целым.

Сегменты зеркал телескопа Джеймс Уэбб / Фото NASA

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Первые научные наблюдения – первые максимально выверенные изображения неба – телескоп "Джеймс Уэбб" начнет передавать на Землю с началом лета. Его приборы смогут заглянуть еще дальше вглубь Вселенной во времена зарождения первых галактик и даже первых звезд.

Сегодня теории эволюции Вселенной этих этапов перестают соответствовать наблюдениям астрономов. Многие процессы, которые наблюдаются, возникли гораздо раньше, чем дают расчеты. Сейчас это невозможно объяснить, но "Джеймс Уэбб" должен помочь в этом.

Фактически мы на пороге множества открытий в астрономии, а то и на пороге настоящей революции в сфере освоения космоса.