Космический телескоп "Джеймс Уэбб" начинает важный этап: тестирование оптики

Телескоп "Джеймс Уэбб" недавно достиг своего места назначения – точки Лагранжа L2 системы Солнце – Земля. Но работу космическая обсерватория до сих пор не начала, ведь нужно наладить оптику.

Еще по дороге к целевой гало-орбите космическая обсерватория развернула главное зеркало, состоящее из 18 меньших зеркал. Пока "Джеймс Уэбб" летел к точке Лагранжа, в NASA сообщили о первой цели телескопа – звезде HD 84406 в созвездии Большой Медведицы. Это будут не научные исследования, а налаживание оптики JWST.

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Тематический постер с телескопом "Джеймс Уэбб" / Фото NASA

Долгий процесс юстировки оптики

Процесс отладки зеркал (юстировки) продлится около трех месяцев. Ученые должны достичь того, что 18 сегментов основного зеркала телескопа должны соответствовать друг другу с точностью до доли длины волны света – примерно 50 нанометров.

Но перед тем, как юстировать оптику, специалисты миссии должны убедиться, что самое главное зеркало выровнено относительно всего космического аппарата, который представляет собой "Джеймс Уэбб".

Уже потом начнется процесс отладки (выравнивания) 18 зеркал. Здесь будут исправлены грубые погрешности взаимного расположения сегментов.

Третьим будет так называемый этап "наложения изображений" – перемещение изображения отдельных сегментов так, чтобы они попадали точно к центру поля, чтобы создать одно объединенное изображение.

Если бы главное зеркало JWST было размером как США, каждый сегмент был бы размером с Техас, то есть имел бы площадь 695 662 квадратных километра. Команде обсерватории нужно выровнять взаимную высоту этих сегментов размером с Техас друг с другом с точностью 3, 81 сантиметра.

Визуализация процесса "наложения изображений" / Фото NASA

Во время так называемой "Грубой фазы" специалисты будут корректировать вертикальное смещение, чтобы сегменты зеркала работали как единое целое. Частично это будет продолжением второй фазы (выравнивание). "Грубую фазу" проведут трижды.

Во время "Тонкого фазировки" будут исправляться ошибки "Грубой фазы" после каждого "раунда" "грубой фазы" будет следовать "раунд" "тонкого фазировки".

После всех этих выравниваний будет следовать тестирование приборами, чтобы выявить неточности и исправить их. На этих окончательных этапах должны быть окончательно исправлены ошибки и несоответствия взаимного расположения сегментов главного зеркала. Как видим, "Джеймс Уэбб" оказался далеко не обычным телескопом. Интересно, какие процессы юстировки и тестирования будут проводить на космических обсерваториях следующего поколения.