Космический телескоп "Джеймс Уэбб" начинает важный этап: тестирование оптики
Источник:NASA
Телескоп "Джеймс Уэбб" недавно достиг своего места назначения – точки Лагранжа L2 системы Солнце – Земля. Но работу космическая обсерватория до сих пор не начала, ведь нужно наладить оптику.
Еще по дороге к целевой гало-орбите космическая обсерватория развернула главное зеркало, состоящее из 18 меньших зеркал. Пока "Джеймс Уэбб" летел к точке Лагранжа, в NASA сообщили о первой цели телескопа – звезде HD 84406 в созвездии Большой Медведицы. Это будут не научные исследования, а налаживание оптики JWST.
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Тематический постер с телескопом "Джеймс Уэбб" / Фото NASA
Долгий процесс юстировки оптики
Процесс отладки зеркал (юстировки) продлится около трех месяцев. Ученые должны достичь того, что 18 сегментов основного зеркала телескопа должны соответствовать друг другу с точностью до доли длины волны света – примерно 50 нанометров.Обратите внимание! Если бы главное зеркало JWST было размером как США, каждый сегмент был бы размером с Техас, то есть имел бы площадь 695 662 квадратных километра. Команде обсерватории нужно выровнять взаимную высоту этих сегментов размером с Техас друг с другом с точностью 3, 81 сантиметра.
- Но перед тем, как юстировать оптику, специалисты миссии должны убедиться, что самое главное зеркало выровнено относительно всего космического аппарата, который представляет собой "Джеймс Уэбб".
- Уже потом начнется процесс отладки (выравнивания) 18 зеркал. Здесь будут исправлены грубые погрешности взаимного расположения сегментов.
- Третьим будет так называемый этап "наложения изображений" – перемещение изображения отдельных сегментов так, чтобы они попадали точно к центру поля, чтобы создать одно объединенное изображение.
Визуализация процесса "наложения изображений" / Фото NASA
- Во время так называемой "Грубой фазы" специалисты будут корректировать вертикальное смещение, чтобы сегменты зеркала работали как единое целое. Частично это будет продолжением второй фазы (выравнивание). "Грубую фазу" проведут трижды.
- Во время "Тонкого фазировки" будут исправляться ошибки "Грубой фазы" после каждого "раунда" "грубой фазы" будет следовать "раунд" "тонкого фазировки".
После всех этих выравниваний будет следовать тестирование приборами, чтобы выявить неточности и исправить их. На этих окончательных этапах должны быть окончательно исправлены ошибки и несоответствия взаимного расположения сегментов главного зеркала. Как видим, "Джеймс Уэбб" оказался далеко не обычным телескопом. Интересно, какие процессы юстировки и тестирования будут проводить на космических обсерваториях следующего поколения.