Космический телескоп "Джеймс Уэбб" будет изучать объекты в Солнечной системе

Телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб"), который заменит на посту "Габбл", будет изучать не только самые отдаленные уголки вселенной, но и нашу родную систему. Этот удивительный инструмент способен захватывать относительно близко расположенные быстро движущиеся объекты.

Недавно этот механизм был успешно проверен на небольшом астероиде 6481 Tenzing в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Ученые применили телескоп для того, чтобы посмотреть на астероид и остались довольны тестовым результатом.

Не пропустите NASA полностью завершила калибровку телескопа "Джеймс Уэбб"

Для подготовки к будущим наблюдениям за Солнечной системой Webb успешно завершил свой первый тест по отслеживанию движущегося объекта!,

– сообщила команда телескопа в своем твиттере.

Планетологи давно планируют исследование планет, месяцев, комет и астероидов нашей системы с помощью Джеймса Уэбба. В первый год работы телескопа на исследование объектов Солнечной системы будет отдано до 7% рабочего времени.

Что планируют исследовать в Солнечной системе

Телескоп с помощью инфракрасных камер и двух спектрометров будет исследовать:

кольца Сатурна;

спутники Юпитера;

далекий Уран и Нептун;

и многое другое, куда не дотянулись автоматические зонды.

К примеру, астрономов очень интересуют океаны Европы скрытые под толстым слоем льда. Спектрометры "Джеймса Уэбба" способны провести анализ газовых выбросов из ущелий и трещин на его поверхности.

"Джеймс Уэбб" почти готов к работе

В настоящее время телескоп "Джеймса Уэбб" проходит окончательную проверку научных приборов – двух спектрометров и двух инфракрасных камер. Зеркало и оптическая система телескопа полностью сфокусированы и полученная резкость превышает все смелые ожидания.

Научная работа телескопа начнется в конце июня или июле. План научной работы на первый год уже утвержден. Телескоп начнет следить за ближайшими к нам галактиками и галактическими объектами. Разрешение телескопа должно хватить для того, чтобы заглянуть во времена образования первых звезд и галактик – так далеко куда еще не заглядывал человек.

Читайте на сайте Ученые утверждают, что может существовать "зеркальная к нашей вселенной"

Между тем, крупнейший из когда-то построенных телескопов NASA сделал гигантское изображение соседней галактики и передал его на Землю. Сначала ожидалось, что обсерватория проработает от 5 до 10 лет. Теперь в NASA сообщают, что космический телескоп имеет достаточно топлива для эксплуатации в течение более десяти лет – если не выйдет из строя какой-либо из модулей.