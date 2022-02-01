Космический самолет, что создает Китай, доставит пассажиров из Нью-Йорка в Лондон всего за час

В Китае разрабатывают сверхбыстрый космический самолет. Он сможет доставлять пассажиров в любую точку Земли, отправляясь в космос и возвращаясь обратно.

Ракета под названием Tianxing I взлетает вертикально с прикрепленным к ней пассажирским самолетом меньшего размера. Когда она достигнет суборбитальной высоты, самолет отделяется и отправляется в космос со скоростью более 4000 километров в час.

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Что известно

Разработкой занимается пекинская компания Space Transportation.

Она надеется провести пилотируемый полет в 2025 году.

Пока испытательные полеты проводились лишь с ракетой-носителем.

Во время тестов проверяли способность взлетать и успешно приземляться.



Компьютерная визуализация ракеты, которая будет выводить космический самолет на орбиту / Фото Space Transportation

Позже разработают и сам самолет, который будет прикрепляться к ракете.

Если проект будет реализован, то космический самолет сможет добраться из Лондона в Нью-Йорк примерно за час – гораздо быстрее, чем обычный самолет.

Подробности о ценах не разглашаются, хотя ожидается, что это будет дешевле, чем запуск традиционных ракет.



Компьютерная визуализация космического самолета, прикрепленного к ракете / фото Space Transportation

На видео, которое компания опубликовала на своем сайте, видно, как пассажиры садятся в самолет, прикрепленный к ракете. Он взлетает вертикально со стартовой площадки. После этого самолет путешествует с места старта в Китае до пункта назначения в Дубае, где он приземляется также вертикально, а пассажиры выходят.

Компьютерная визуализация космического самолета, прикрепленного к ракете / фото Space Transportation

В прошлом году Space Transportation собрала 46,3 миллиона долларов на эту разработку и провела около десяти испытательных полетов ракеты-носителя.