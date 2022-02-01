Ракета под названием Tianxing I взлетает вертикально с прикрепленным к ней пассажирским самолетом меньшего размера. Когда она достигнет суборбитальной высоты, самолет отделяется и отправляется в космос со скоростью более 4000 километров в час.
Интересно Для доставки людей и грузов на орбиту создают первый многоразовый космический самолет
Что известно
- Разработкой занимается пекинская компания Space Transportation.
- Она надеется провести пилотируемый полет в 2025 году.
- Пока испытательные полеты проводились лишь с ракетой-носителем.
- Во время тестов проверяли способность взлетать и успешно приземляться.
Компьютерная визуализация ракеты, которая будет выводить космический самолет на орбиту / Фото Space Transportation
- Позже разработают и сам самолет, который будет прикрепляться к ракете.
- Если проект будет реализован, то космический самолет сможет добраться из Лондона в Нью-Йорк примерно за час – гораздо быстрее, чем обычный самолет.
- Подробности о ценах не разглашаются, хотя ожидается, что это будет дешевле, чем запуск традиционных ракет.
Компьютерная визуализация космического самолета, прикрепленного к ракете / фото Space Transportation
На видео, которое компания опубликовала на своем сайте, видно, как пассажиры садятся в самолет, прикрепленный к ракете. Он взлетает вертикально со стартовой площадки. После этого самолет путешествует с места старта в Китае до пункта назначения в Дубае, где он приземляется также вертикально, а пассажиры выходят.
Компьютерная визуализация космического самолета, прикрепленного к ракете / фото Space Transportation
В прошлом году Space Transportation собрала 46,3 миллиона долларов на эту разработку и провела около десяти испытательных полетов ракеты-носителя.