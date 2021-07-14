В Китае собрали урожай космического риса, выращенного на Земле

Китайские ученые вырастили на Земле урожай из зерен риса, которые пробыли в космосе 23 дня, находясь на борту автоматической лунной станции "Чанье-5". Ожидается, что дальнейшие эксперименты с ним помогут вывести устойчивые к болезням и изменениям климата сорта риса.

Коротко о миссии "Чанье-5"

"Чанье-5" стартовала в ноябре 2020 года, для КНР она стала пятой автоматической миссией к Луне. Благодаря ей в декабре 2020 года Китай получил образцы реголита из области вблизи вулкана Пик Рюмкер на видимой стороне Луны, которые геологически моложе образцов, собранных астронавтами "Аполлонов". Кроме того, в рамках "Чанье-5" состоялась первая автоматическая стыковка аппаратов на окололунной орбите.

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Эксперименты с космическим рисом

На борту одного из модулей находились 40 граммов семян риса, которые пробыли в космосе 23 дня и прошли через пояс Ван Аллена, тем самым подвергнувшись воздействию космической радиации.

После того как семена снова оказались на Земле в составе капсулы, их проращивали в течение месяца в лаборатории Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в Гуанчжоу, а затем высадили на экспериментальных полях на учебно-исследовательской базе университета.

Космический рис вырастили на Земле и собрали урожай: видео

Теперь же, ученые объявили, что собрали первый урожай космического риса – зерна, длина которых оценивается в один сантиметр, были собраны и упакованы в три отдельных контейнера.

Ученые надеются побороть заболевания растения и сделать его более устойчивым

В дальнейшем лучшие зерна из урожая будут направлены на новые исследования, целью которых станет выведение новых гибридных сортов риса, устойчивых к заболеваниям и изменению климата. В случае успешности подобных селекционных работ Китай сможет как сеять новые сорта для потребления внутри страны, так и поставлять их в другие страны.