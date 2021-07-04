Из-за высоких скоростей, с которыми объекты движутся по орбите вокруг Земли, даже маленькие кусочки космического мусора могут нанести значительный ущерб. Иллюминаторы на космическом шаттле часто приходилось менять из-за повреждений от столкновений с такими обломками, что имели размер до 1 миллиметра. Чтобы уменьшить ущерб от таких столкновений космические челноки летали вокруг Земли хвостом вперед.

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Объекты на разных орбитах: красные – спутники, которые не работают; зеленые – рабочие космические аппараты / Скриншот с сайта Apps.agi

Сколько мусора находится на орбитах вокруг Земли

Сеть космического наблюдения США отслеживает более 14 тысяч единиц космического мусора размером более 10 сантиметров. К таким объектам можно отнести:

Спутники: рабочие и нерабочие.

Ступени ракет-носителей на разных орбитах.

Разгонные блоки ракет носителей, которые фактически являются верхними ступенями ракет.

Различные обломки, которые могли образоваться от столкновений объектов или взрыва ступеней, если в них оставалось топливо.

Специалисты затрудняются сказать, сколько на орбитах есть обломков меньшего размера. Однозначно можно сказать, что их несколько миллионов.

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Откуда берутся миллионы обломков

Обломки образуются вследствие столкновений объектов друг с другом или из-за столкновения с метеоритами.

Около половины всего космического мусора на высоте до 1 тысячи километров образовалось благодаря двум событиям:

Из-за столкновения двух спутников 10 февраля 2009 года: нерабочего российского военного спутника "Космос-2251" и американского Iridium 33". Из-за уничтожения Китаем собственного спутника FengYun-1C в 2007 году в ходе тестирования противоспутниковой ракеты.

Чем это грозит человечеству

Во время столкновения двух обломков их образуется еще больше. Кроме того, они становятся меньше, что значительно затрудняет их отслеживание. Из-за "эффекта домино" количество таких маленьких частиц мусора будет постоянно расти.

Теоретически, может возникнуть такая ситуация, что мы не сможем запускать космические аппараты из-за того, что околоземная орбита будет переполнена мусором, который будет уничтожать наши аппараты. Такой сценарий развития событий называется "Синдром Кесслера".

Поскольку большое количество современных технологий связано с космической отраслью, то это значительно усложнит человечеству жизнь.