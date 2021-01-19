Компания Boeing исправила программное обеспечение Starliner, с которым возникли проблемы во время первого тестового полета на МКС. Теперь корабль готовят к очередному тесту.

Первый тестовый полет корабля Starliner без экипажа на борту состоялся в декабре 2019 года, сообщает 24 канал. Тогда стыковку с МКС отменили по техническим причинам, а позже стало известно об обнаружении большого количества проблем в программном обеспечении корабля.

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Наши команды в Хьюстоне и по всей стране провели полный обзор летного программного обеспечения для корабля Starliner и процесса проверки обновлений в будущем. Программное обеспечение для второго беспилотного корабля теперь официально квалифицировано для полета,

– отметили в сообщении космического подразделения Boeing.

Когда запланированы следующие испытания космического корабля Starliner

Согласно имеющимся данным, следующий беспилотный запуск Starliner запланирован на 29 марта 2021 года. В рамках этой миссии корабль должен осуществить стыковку с МКС и вернуться на Землю через несколько дней после этого. Если тестовый полет пройдет успешно, то уже в середине года космический корабль может отправиться к МКС с астронавтами NASA на борту. Что касается штатных рейсов Starliner к МКС, то первый из них может состояться в декабре этого года.



Корабль Starliner на испытательном стенде Boeing