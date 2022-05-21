Космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС, но без проблем не обошлось

Многострадальный корабль Starliner наконец-то совершил второй тестовый полет в автономном режиме. Транспорт успешно пристыковался к Международной космической станции, но проблем при полете избежать не удалось.

Капсула экипажа CST-100 Starliner успешно осуществила стыковку с американским модулем "Гармония" на МКС. Это первая стыковка нового корабля с космической станцией и вторая по американскому транспорту.

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Напомним, что это уже второй испытательный полет Starliner после первого провального теста в декабре 2019 года. Тогда из-за погрешности в системе учета времени работы двигателей корабль покинул расчетную орбиту, а топлива для стыковки с МКС не осталось.

Проблемы Starliner во время полета

Значительный успех для Boeing и NASA затмило несколько нештатных ситуаций во время полета корабля.

Старт прошел вчера в 01:45 по Киеву с космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал. Стыковка с МКС была запланирована на 21 мая в 02:10 по киевскому времени, но состоялась на один час позже. Также Boeing на три часа задержала сообщение о прохождении миссии, что вызвало опасения в ее успеваемости.

Как выяснилось позже, в полете возникло несколько "мелких" внештатных ситуаций.

Во-первых, контур охлаждения на корабле показал внештатное поведение температуры. Система продолжала поддерживать стабильную температуру в контуре, но работала с превышением нормальной нагрузки.

Наземная команда проделала большую работу по управлению этими контурами,

– сказал Стив Стич, руководитель программы коммерческого экипажа NASA, на брифинге после стыковки.

По его словам, в контуры охлаждающей жидкости могла попасть влага, которая замерзла и забила фильтр, вызвав повышение давления в контуре. Контроллеры смогли управлять температурой этих контуров охлаждающей жидкости, и в системе был достаточный запас.

Второй проблемой стал отказ 2 из 12 кормовых двигателей орбитального маневрирования и управления положением (OMAC) в составе сервисного модуля при выходе космического корабля на орбиту вскоре после запуска.

Реакция Boeing

В заявлении Boeing говорится, что вероятно падение давления в камере вызвало отключение этих двигателей. Докопаться до корня проблем вряд ли удастся, сервисный модуль отделится от капсулы по возвращении на Землю и сгорит в атмосфере.

Также во время стыковки отказали два двигателя системы управления реакцией (RSC), отвечающие за финальное сближение корабля со стыковочным доком.

Я не думаю, что мы пока знаем, что случилось с этими двигателями, но у корабля достаточно резервов. В том числе для расстыковки и посадки,

– заметил Стич.

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Несмотря на все, Starliner завершил стыковку. Команда на МКС откроет люк на корабль в 18.45 по Киеву.

На корабле около 350 кг груза для станции.

На орбите Starliner пробудет четыре дня, после чего отстыкуется и увезет на Землю 272 кг груза.

Приземление состоится в западной части США.

Это первый пилотируемый американский корабль, садиться не в океан. В случае успеха миссии, первый полет Starliner с экипажем состоится до конца текущего года. Однако проблема с двигателями может отодвинуть этот момент еще дальше.