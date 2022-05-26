Космический корабль Boeing Starliner успешно вернулся на Землю: яркие фото и видео
Источник:TechCrunch
Капсула для экипажа с корабля Boeing CST-100 Starliner успешно совершила посадку в Нью-Мексико. Полет пилотируемого модуля без экипажа в рамках миссии Orbital Flight Test-2 прошел для реализации программы развития коммерческого сотрудничества NASA – Commercial Crew Program.
Корабль производства Boeing впервые успешно совершил тестовый беспилотный полет в Международную космическую станцию. Он начал схождение с орбиты примерно за 45 минут до запланированной посадки. Посадка была осуществлена с помощью трех парашютов. Starliner доставил на Землю около 270 килограммов полезных грузов из МКС.
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Спуск корабля Starliner на поверхность Земли: смотрите видео
Чем особенно возвращен Starliner на Землю
Стоит отметить, что это первая за многие годы посадка космического корабля США на жесткую поверхность, а не в океан. Конструкция Starliner позволяет ему совершать мягкую посадку на сушу. Корабли Dragon основного конкурента Boeing – компании SpaceX – разработаны таким образом, чтобы возвращаться на Землю, совершая посадку на воду.
Полет Starliner
Напомним, что Starliner с 360 килограммами полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V 19 мая с авиабазы на мысе Канаверал. Через сутки после старта он автоматически совершил стыковку с МКС.
Фото Starliner в космосе и во время приземления
Следует отметить, что полет прошел не вполне идеально. Имели место отказы некоторых систем и хотя они были дублированы и все прошло хорошо, следующий плановый пилотируемый полет из-за этого могут перенести. О том, как Boeing Starliner летел в МКС, мы подробно рассказывали здесь.
Дальнейшие планы на полеты
Специалисты NASA и Boeing намерены провести пилотируемый тестовый запуск корабля в МКС. Если все пройдет по плану – Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов в орбитальный комплекс.
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Коротко о Starliner
- Boeing Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из 7 человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.
- Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме в МКС по авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).
- Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок его отменили.
- Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в результате чего корабль был возвращен на Землю.
- После детальной проверки и устранения неполадок корабль был подготовлен ко второму тестовому полету, который запланирован на 19 мая.