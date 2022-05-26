Корабль производства Boeing впервые успешно совершил тестовый беспилотный полет в Международную космическую станцию. Он начал схождение с орбиты примерно за 45 минут до запланированной посадки. Посадка была осуществлена с помощью трех парашютов. Starliner доставил на Землю около 270 килограммов полезных грузов из МКС.

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Спуск корабля Starliner на поверхность Земли: смотрите видео

Чем особенно возвращен Starliner на Землю

Стоит отметить, что это первая за многие годы посадка космического корабля США на жесткую поверхность, а не в океан. Конструкция Starliner позволяет ему совершать мягкую посадку на сушу. Корабли Dragon основного конкурента Boeing – компании SpaceX – разработаны таким образом, чтобы возвращаться на Землю, совершая посадку на воду.

Полет Starliner

Напомним, что Starliner с 360 килограммами полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V 19 мая с авиабазы на мысе Канаверал. Через сутки после старта он автоматически совершил стыковку с МКС.

Фото Starliner в космосе и во время приземления

Следует отметить, что полет прошел не вполне идеально. Имели место отказы некоторых систем и хотя они были дублированы и все прошло хорошо, следующий плановый пилотируемый полет из-за этого могут перенести. О том, как Boeing Starliner летел в МКС, мы подробно рассказывали здесь.

Дальнейшие планы на полеты

Специалисты NASA и Boeing намерены провести пилотируемый тестовый запуск корабля в МКС. Если все пройдет по плану – Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов в орбитальный комплекс.

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Коротко о Starliner