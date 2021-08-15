Финальный пролет BepiColombo возле Венеры: видео

15 августа 2021 , 13:03
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Источник:

ESA

Автоматическая межпланетная станция BepiColombo совершила гравитационный маневр возле Венеры 10 августа 2021 года. Сблизившись на рекордно малое расстояние, аппарат сделал многочисленные фотографии, которые специалисты Европейского космического агентства превратили в видео.

Уникальным это сближение BepiColombo с Венерой делает не только минимальное расстояние до планеты, которое составило всего 552 километра. А еще и то, что за 33 часа до этого возле "утренней зари" пролетел другой космический аппарат Solar Orbiter. Ученые еще долго будут исследовать данные с космических зондов, которые были получены с разных сторон планеты почти в одно время.

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Пролет BepiColomb возле Венеры: смотреть видео онлайн

Детали пролета BepiColombo

Этот пролет стал финальным гравитационным маневром возле Венеры. Теперь BepiColombo ждут 6 пролетов возле Меркурия. Во время выполнения 7 маневра аппарат выйдет на орбиту самой маленькой планеты Солнечной системы.

Первый пролет Меркурия состоится 1-2 октября 2021 года. Расстояние до планеты составит 200 километров.

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Подробнее о видео пролета возле Венеры

  • Видео составлено из 89 отдельных изображений, сделанных аппаратом.
  • Разрешение фотографий составляет 1024 на 1024 пикселя.
  • Камера высокого разрешения не могла сделать фотографии. Она будет недоступна для использования до тех пор, пока BepiColombo не выйдет на орбиту вокруг Меркурия.
  • На видео хорошо видна антенна космического зонда, которая меняет свою ориентацию в зависимости от изменения позиции аппарата в пространстве. Эта антенна всегда направлена на Землю.
  • Музыку для видео специально написала Анна Фиби.
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Автор: Вячеслав Журба