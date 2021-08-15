Уникальным это сближение BepiColombo с Венерой делает не только минимальное расстояние до планеты, которое составило всего 552 километра. А еще и то, что за 33 часа до этого возле "утренней зари" пролетел другой космический аппарат Solar Orbiter. Ученые еще долго будут исследовать данные с космических зондов, которые были получены с разных сторон планеты почти в одно время.

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Пролет BepiColomb возле Венеры: смотреть видео онлайн

Детали пролета BepiColombo

Этот пролет стал финальным гравитационным маневром возле Венеры. Теперь BepiColombo ждут 6 пролетов возле Меркурия. Во время выполнения 7 маневра аппарат выйдет на орбиту самой маленькой планеты Солнечной системы.

Первый пролет Меркурия состоится 1-2 октября 2021 года. Расстояние до планеты составит 200 километров.

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Подробнее о видео пролета возле Венеры

Видео составлено из 89 отдельных изображений, сделанных аппаратом.

Разрешение фотографий составляет 1024 на 1024 пикселя.

Камера высокого разрешения не могла сделать фотографии. Она будет недоступна для использования до тех пор, пока BepiColombo не выйдет на орбиту вокруг Меркурия.

На видео хорошо видна антенна космического зонда, которая меняет свою ориентацию в зависимости от изменения позиции аппарата в пространстве. Эта антенна всегда направлена на Землю.

Музыку для видео специально написала Анна Фиби.

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