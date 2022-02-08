Космические силы США улучшают противоракетную защиту, подписывая новый контракт

Ни для кого не секрет, что в космосе крепко "обжились" военные. Это неудивительно, ведь спутники на орбите дают прекрасные возможности, например, наблюдать за пусками ракет.

Сообщается, что космические силы США заключили девятимесячный контракт с компанией SciTec. Контракт подразумевает разработку SciTec программного обеспечения, которое будет обрабатывать данные, поступающие со спутников SBIRS.

Интересное на сайте NASA подписывает контракт на построение жилого модуля лунной орбитальной станции Gateway

Подробнее о договоре

Спутники SBIRS (Space Based Infrared System) – это система космических аппаратов, находящихся на вытянутых высокоэллиптических орбитах. Спутники ведут наблюдение за поверхностью земли в инфракрасном диапазоне и предназначены для фиксации факта запуска ракет, определения классификации и локализации места старта.

SciTec – это небольшая компания из Принстона. Подписав девятимесячный контракт стоимостью 5 миллионов долларов, компания обязуется разработать программу, которая будет способна обрабатывать и анализировать данные, которые присылают спутники SBIRS. Это приложение будет размещено на платформе с открытой архитектурой FORGE (Future Operationly Resilient Ground Evolution).

Следует отметить, что кроме SciTec, контракт на разработку программного обеспечения, который поможет анализировать данные со спутников SBIRS, получили еще две компании.