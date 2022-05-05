Космические силы США сообщили о взрыве на орбите Земли: сдетонировал мотор российской ракеты

Космические силы США зафиксировали в космосе взрыв старого российского ракетного двигателя. Инцидент увеличил количество космического мусора на орбите Земли.

Согласно источнику, в 2007 году Россия запускала на орбиту три спутника навигационной системы "ГЛОНАСС". Доставляли их с помощью ракеты, которая в процессе набора высоты сбросила двигатель. Мотор все это время оставался на околоземной орбите, а через 15 лет внезапно взорвался.

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Что произошло на орбите

О том, что 15 апреля в космосе взорвался двигатель SOZ, в этот вторник сообщила 18 эскадрилья Космических сил США в своем твиттере.

Судя по всему, мотор не полностью израсходовал топливо. При сбросе элементов ракеты оно оставалось внутри баков.

Спустя годы дрейфования что-то послужило детонатором – мотор взорвался и так, что это зафиксировали с Земли.

Сейчас эксперты следят за 16 осколками, образовавшимися после взрыва , поскольку они угрожают спутникам, работающим на орбите.

, поскольку они угрожают спутникам, работающим на орбите. По данным США, сейчас в космосе находится еще как минимум 64 таких мотора.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики называет их "бомбой замедленного действия, но без таймера".

К счастью, людям на Земле эти взрывы напрямую не угрожают.

Это уже не первый случай, когда подобный выброшенный двигатель образует беспорядок в космосе. По словам Макдауэлла, по меньшей мере 54 из этих двигателей уже взорвались раньше. Этот последний инцидент усугубляет проблему космического мусора, над которой ученые работают уже не один год, осознавая, что уровень засоренности земной орбиты растет очень быстрыми темпами. Однако какое-либо одно конкретное решение пока не найдено – только предложения и концепты.

Когда я увидел это, то был совершенно не удивлен. Такие случаи случаются один или два раза в год в течение многих лет и это действительно проблема,

– говорит ученый.

Астрофизик объясняет, что это порок только старых советских ракет времен Холодной войны. Новые конструкции космических аппаратов разрабатываются так, чтобы избегать таких последствий. Однако даже несмотря на то, что старые конструкции больше не отправляют в космос, уже имеющаяся "популяция этих реликтовых двигателей" будет продолжать генерировать больше мусора и создавать дополнительные риски для спутников, что в свою очередь может привести к еще большему количеству мусора.