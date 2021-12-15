Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники

Соединенные Штаты проводят проверку готовности своих спутников к потенциальным угрозам Китая и России. Последняя несколько недель назад успешно опробовала противоспутниковое оружие, уничтожив старый спутник связи времен СССР и поставив под угрозу безопасность МКС на орбите.

Как США проверяет готовность к защите от угроз в космосе

С помощью симуляций и компьютерного моделирования соответствующие ведомства оценивают возможность защиты объектов в космосе. Тестирование включает отработку вариантов с потенциальным уничтожением американских спутников наблюдения за ракетами, попытки глушения и другие возможные приемы радиоэлектронной борьбы. Реальные спутники в учениях не участвуют.

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Во время визита на базу космических сил в Колорадо заместитель министра обороны Кэтлин Хикс наблюдала за учениями Space Flag, которые проводят американские военные. Это были уже тринадцатые учения подобного типа и третьи – с привлечением традиционных союзников вроде Великобритании, Канады и Австралии.

Почему США занимается безопасностью своих объектов в космосе

После того, как Россия испытала противоспутниковую ракету, представители американских военных акцентируют внимание на том, что возросла необходимость в обеспечении устойчивости американских спутников к атакам и использовании учений типа Space Flag для тренировок.

Спутники играют жизненно важную роль для американских военных коммуникаций, глобального позиционирования и систем тайминга, необходимых в случае войны. В ходе десятидневных учений военные попытаются смоделировать использование наиболее передовых технологий, доступных США в космосе. Для большей достоверности в моделировании участвует группа, которая имитирует нападение "агрессоров", с космическими возможностями на уровне тех, которые доступны странам типа Китая или России.