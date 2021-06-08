Ученые рассказали, как космические путешествия навредят нашему здоровью

Космические путешествия – давняя мечта человечества. Но наблюдения показывают, что половина астронавтов программы "Аполлон" заболели после возвращения с Луны. Некоторые из них даже повторно заболел болезнями, иммунитет от которых у них был. В чем причина? Рассказываем на Техно 24.

Микрогравитация в космосе нарушает физиологию человека и наносит вред здоровью астронавтов. Это обнаружили на раннем этапе освоения космического пространства после запуска программ Gemini и Apollo. Это побудило тщательно исследовать то, как невесомость влияет на иммунитет человека. Ученые обнаружили, что ослабление иммунитета возникает из-за вредного воздействия микрогравитации и Treg – регуляторных Т-клеток.

Что такое Treg?

Регуляторные Т-клетки – это основные регуляторы иммунного ответа организма. Их задача состоит в контроле силы и продолжительности иммунного ответа организма на раздражитель (болезнь).

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Лейкоцит (желтый) поглощает бактерию сибирской язвы / Фото Wikipedia

Как микрогравитация влияет на регуляторные Т-клетки

Tregs обычно запускаются для подавления иммунных ответов других клеток организма, когда инфекция больше не угрожает человеку. Фактически, они останавливают работу иммунной системы, поскольку болезнь была побеждена.

В ходе исследований ученые отметили, что в условиях микрогравитации регуляторные Т-клетки начинали активизироваться еще до того, как организм поражала болезнь.

Ученые пытались стимулировать иммунитет человека в условиях микрогравитации, имитируя поражение организма болезнью благодаря специальным химическим веществам. Но Т-клетки снова начинали подавлять иммунный ответ организма.

Таким образом получается, что находясь в космосе Т-клетки начинают работать неправильно. Они подавляют иммунитет еще до того, как человек заболеет. Во время болезни действие подавления продолжается и иммунный ответ организма недостаточен, чтобы преодолеть болезнь.

В условиях микрогравитации лимфоциты – "естественные киллеры", которые убивают вредные микробы в организме человека тоже были менее активными, чем на Земле.

С точки зрения космической медицины мы видим, что микрогравитация приносит много вреда человеческому телу. И мы надеемся получить возможность смягчить некоторые эффекты невесомости во время космических путешествий,

– говорит один из руководителей исследования доктор Джордан Спатц.