Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео испытаний, на которых видно, как деталь космического аппарата сгорает в атмосфере. Испытания проходили на испытательном стенде Немецкого центра авиации и космонавтики в городе Кельн. Испытания проводила компания Kongsberg Defense & Aerospace при поддержке ESA.

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Как спутники сгорают в атмосфере: смотреть видео онлайн

Зачем нужны такие испытания

ESA и компании, которые отправляют свои спутники в космос должны быть уверены в том, что после завершения миссии те сгорят в атмосфере, а не упадут на Землю в виде обломков.

Это особенно актуально, если вспомнить неконтролируемое падение элементов китайских ракет неподалеку от жилых районов или прямо на города.

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Подробнее об эксперименте

Сначала специалисты создали компьютерную модель, которая позволила описать и вычислить все моменты следующего этапа опыта.

Сам эксперимент проводился в так называемой плазменной аэродинамической трубе. В ней электромагнитное поле нагревает газ и превращая его в плазму. Плазму в свою очередь разгоняют до скорости несколько километров в секунду.

Благодаря этому моделируются условия, которые возникают при вхождении аппарата в верхние слои атмосферы Земли.