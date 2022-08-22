Европа продолжает двигаться в направлении развития "зеленой" технологии и ищет источники энергии будущего. Одним из таковых должна стать космическая солнечная электростанция Solaris. Сейчас Европа только делает первые шаги на пути строительства такой станции на орбите Земли – финансовое обоснование проекта должно быть готово к 2025 году.

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Подробности проекта космической солнечной электростанции

По очевидным причинам пока информации о проекте немного. Стремление Европы к энергетической независимости понятно и космическая электростанция должна стать важным элементом системы энергоснабжения будущего. Кроме того, проект отлично вписывается в планы Евросоюза минимизировать вредные выбросы и негативное влияние на экологию.

Сейчас Европейское космическое агентство будет искать финансирование для технико-экономического обоснования космической солнечной электростанции, которая является финальным сигналом поддержки концепции, хотя она до сих пор имеет ряд финансовых и технических проблем.

Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер написал в своем твиттере 16 августа, что на встрече министров в ноябре этого года он попросит страны-члены профинансировать предварительную программу для космической солнечной энергии (SBSP) под названием Solaris.

У нас уже есть основные строительные блоки, но позвольте мне быть четким: чтобы проект был успешным, все еще нужны значительные технологические разработки и финансирование,

– отметил Ашбахер.

Создание станции будет предшествовать трехлетним исследованиям для решения технических проблем, связанных с проектом Solaris. В общем, концепция предполагает, что солнечная энергия превращается в электричество, а затем передается на Землю для наземного использования. В исследовании будут рассмотрены потенциальные коммерческие возможности для разработки проекта и рассмотрены политические вопросы.

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Следует отметить, что толчком к серьезной работе над проектом и запросом на обоснование финансирования Solaris стали отчеты двух независимых исследований, проведенных консалтинговыми фирмами Frazer-Nash в Великобритании и Roland Berger в Германии. Оба пришли к выводу, что Solaris обладает потенциалом для удовлетворения европейских энергетических потребностей, одновременно поддерживая цель "чистого нуля" выбросов до 2050 года, установленную Европейской Комиссией.

Подробнее об исследовании

Исследование Фрейзера-Нэша подсчитало, что чистая нынешняя стоимость европейской системы SBSP с 2022 по 2070 год составит от 149 до 262 миллиардов евро. Проект предусматривает 54 спутника гигаваттного класса на орбите Земли.

Исследование Roland Berger пришло к выводу, что создание одного спутника SBSP, основанного на существующей конструкции, может стоить всего 8,1 млрд евро и 7,5 млрд евро для эксплуатации в течение 30 лет, предполагая "существенный прогресс" в ключевых технологиях. В самом худшем сценарии без этих достижений тот же проект стоил бы 33,4 миллиарда евро на строительство и 31,1 миллиарда евро на эксплуатацию. Несмотря на неопределенность, был сделан вывод, что SBSP "имеет большой потенциал, чтобы стать конкурентоспособной технологией возобновляемых источников".

Другие аналогичные проекты

Европа не первая, кто взялся за создание космической солнечной электростанции. Интерес к разработке космической солнечной энергии растет по всему миру и лидеры космической отрасли давно работают над технологиями для создания эффективных станций передачи энергии из космоса на Землю.

В июне Китайская академия космических технологий объявила, что в 2028 году на низкой околоземной орбите опробует беспроводную передачу электроэнергии, важную технологию для SBSP, а в 2030 году – экспериментальный спутник мегаваттного класса на геостационарной орбите. Эти испытания являются частью долгосрочных усилий, которые могут привести к тому, что спутники будут производить два гигаватта электроэнергии в ГЭО в 2050 году.

Управление технологий, политики и стратегии NASA объявило на Международной конференции по разработке космического пространства (ISDC) в мае, что проводит краткосрочное исследование SBSP, обновляя существующие концепции, чтобы отразить прогресс в технологии и сокращение затрат на запуск. Агентство ожидает, что исследование будет завершено для презентации на Международном астронавтическом конгрессе в Париже в сентябре.

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Сторонники SBSP заявили, что потенциал для значительного сокращения затрат на запуск благодаря таким системам как Starship SpaceX, а также растущий спрос на чистые источники энергии для достижения целей по нулевому выводу энергии стимулируют возобновление интереса правительств к SBSP. Однако даже эти поклонники признают, что SBSP сталкивается с серьезными препятствиями, от экономики таких систем до разработки ключевых технологий, необходимых для сборки и эксплуатации массивных спутников, а также политических последствий, связанных с излучением энергии из космоса.