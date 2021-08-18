"Космическая шпора": ученые открыли таинственную структуру недалеко от Солнечной системы

Наша Галактика, Млечный Путь, переполнена странными структурами и объектами. Черные дыры, сверхмассивные черные дыры, потоки звезд, планеты-сироты, нейтронные звезды, черные туманности и другие объекты. Недавно в перечень добавилась новая аномалия – гигантская космическая "шпора".

Галактика Млечный Путь – это спиральная галактика. Ее особенностью является то, что она имеет спиральные рукава, которые вращаются в одной плоскости. Например, Солнечная система расположена в рукаве Ориона. На больших масштабах скорость движения звезд и других объектов внутри рукавов почти одинакова. Направление движения тоже. Но последние исследования показали, что не все так "гладко" в этих спиральных рукавах, ведь была обнаружена структура, которая имеет большой угол наклона относительно рукава, в котором расположена.

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Расположение Солнечной системы в Млечном Пути / Фото Wikipedia

Что именно обнаружили астрономы

Международная научная команда использовала данные, которые собрали два космических телескопа

Космический телескоп NASA Spitzer. Он наблюдал за объектами в инфракрасном спектре, поэтому мог "заглянуть" дальше, чем обычные оптические телескопы. В 2020 году аппарат прекратил функционировать, но до сих пор с его помощью делают открытия.

Космический телескоп Европейского космического агентства (ESA) Gaia, который использует оптический диапазон. Аппарат формирует пространственную карту Галактики и определяет расстояния до объектов.

Объединив данные с двух телескопов, ученые обнаружили эту странную структуру – "шпору", которая торчит из рукава Стрельца.

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Расположение и ориентация структуры-"шпоры" / Фото Phys.org

Подробнее о космошпоре

"Шпора" расположена в рукаве Стрельца и отклонена от него примерно на 56 градусов.

Обнаруженная структура состоит из молодых звезд, газа и пыли, которые двигаются примерно с одинаковой скоростью в пространстве. Направление движения, конечно, тоже одинаковое. Протяженность нитевидных образований достигает 3 тысяч световых лет.

Протяженная структура содержит в себе несколько известных объектов, которые можно наблюдать в телескоп:

М8 – туманность "Лагуна". Это межзвездное облако газа, пыли и молодых звезд, где они образуются.

М16 – туманность "Орла". Состоит из газа, пыли и рассеянного звездного скопления. М16 содержит в себе такие известные объекты как "Столпы творения" и "Фея".

М17 – туманность "Омега". Это звездное скопление, расположенное среди межзвездного газа и пыли.

М20 – "Тройная" туманность. Это одна из активных областей звездообразования в созвездии Стрельца.

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Знали ли астрономы ранее о подобных звездных образованиях?

Да, знали. И до сих пор подобные "шпоры" наблюдались только в других галактиках.

Дело в том, что другие галактики мы можем видеть полностью. А Галактику Млечный Путь мы не можем увидеть со стороны, ведь находимся в ней.

Здесь можно провести аналогию с лесом: если вы находитесь в лесу, то не можете оценить его размеры и увидеть его форму. Если же взглянуть на лес, например, с высоты одного километра, то уже будет заметно масштаб, поляны и прочее.