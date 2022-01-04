Космическая обсерватория TESS ведет поиск экзопланет, "сканируя" небесную сферу. И, как видим, в ее поле зрения попадают не только планеты возле "чужих Солнц", но и другие загадочные объекты. Например, телескоп зафиксировал звезду, яркость которой снизилась на 25% всего за несколько часов. Но как такое возможно?

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Объект TIC 400799224, сфотографированный обсерваторией TESS / Фото Phys

Загадочная звезда и резкие изменения яркости

На объект TIC 400799224 астрономы обратили внимание, заметив резкое падение его яркости, которое достигло отметки 25%. Весь "процесс" был чрезвычайно скоротечным. После этого ученые зафиксировали следующие прыжки в видимой светимости звезды. Начались исследования с использованием доступных ресурсов и предварительных данных с других телескопов.

Объединив всю информацию, ученые предположили, что мы "имеем дело" с двойной звездной системой, где оба компонента удалены друг от друга примерно на 300 астрономических единиц, что равняется примерно 44 миллиардам 879 миллионам километров. Но есть проблема – периодичность изменения яркости TIC 400799224 составляет всего лишь 19,77 дня, а период вращения двух звезд точно больший (учитывая расстояние). Поэтому изменения в светимости связаны точно не со взаимным затемнением двух звезд системы (как у двойных затемняемых).

Все дело, как считают ученые, в космической пыли. Вероятно, вокруг одной из звезд двойной системы TIC 400799224 существовал или существует планетоид, который либо уже распался на обломки и облако пыли, либо находится в процессе разрушения. Именно он, вероятно, является причиной изменений в яркости с периодичностью 19,77 дня, что соответствует его орбитальному периоду.

Ученые пока не знают, какая именно из двух звезд затемняется, так как оба компонента имеют одинаковую светимость. Теорию с облаком пыли также подтверждают наблюдения, потому что каждое затмение по-разному меняет яркость звезды. Это может свидетельствовать о динамичных изменениях в облаке, на которое влияет, например, солнечный ветер.