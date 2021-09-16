Космическая методика обнаружения гравитационных волн

Гравитационные волны – это возмущения ткани пространства-времени, которые вызваны слиянием двух массивных объектов, например, черных дыр или нейтронных звезд. Они были предсказаны общей теорией относительности, но зафиксировать их получилось лишь в 2015 году. Для обнаружения гравитационных волн используются специальные детекторы. Теперь такие приборы должны запустить в космос.

Детекторы гравитационных волн LIGO, VIRGO и другие имеют определенные недостатки. Например, они огромны и требуют много материалов. Это затрудняет их обслуживание. Также расположение на Земле может вносить определенные возмущения в показатели детекторов. Так почему бы не отправить в космос аппараты, которые могли бы обнаруживать гравитационные волны с высокой точностью? Именно в этом и заключается цель проекта Laser Interferometer Space Antenna (LISA).

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Движение трех аппаратов проекта LISA по орбите: смотреть видео онлайн

Подробнее о космическом детекторе гравитационных волн

Сущность проекта представляет собой отправку в космос трех аппаратов. Они будут двигаться по орбите вслед за Землей.

Каждый аппарат будет оборудован двумя лазерами, первый прототип которого уже подготовили специалисты NASA.

Космические зонды будут образовывать постоянный треугольник со стабильным расстоянием между аппаратами 2,5 миллиона километров.

Расстояние будет измеряться благодаря лазерам, которые будут направлены на два других аппарата. Луч будет фиксироваться приемником, что и обеспечит измерение расстояния и его изменения.

Технология этих лазеров уже была отработана в миссии GRACE. Тогда два аппарата смогли составить полную гравитационную карту Земли.

Лазер для проекта LASA будет иметь мощность 2 ватта и работать в ближнем инфракрасном диапазоне.

Гравитационные волны, вызванные возмущением гравитационного поля вследствие слияния сверхмассивных объектов в дальнем космосе, будут словно колебать аппараты.

Такие колебания вызовут изменение взаимного расстояния и ориентации зондов, что и будет зафиксировано благодаря лазерным лучам. Таким образом ученые смогут зафиксировать сам факт возникновения гравитационных волн, мощность процесса слияния и направление, откуда волны "пришли".