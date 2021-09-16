Детекторы гравитационных волн LIGO, VIRGO и другие имеют определенные недостатки. Например, они огромны и требуют много материалов. Это затрудняет их обслуживание. Также расположение на Земле может вносить определенные возмущения в показатели детекторов. Так почему бы не отправить в космос аппараты, которые могли бы обнаруживать гравитационные волны с высокой точностью? Именно в этом и заключается цель проекта Laser Interferometer Space Antenna (LISA).
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Движение трех аппаратов проекта LISA по орбите: смотреть видео онлайн
Подробнее о космическом детекторе гравитационных волн
Сущность проекта представляет собой отправку в космос трех аппаратов. Они будут двигаться по орбите вслед за Землей.
- Каждый аппарат будет оборудован двумя лазерами, первый прототип которого уже подготовили специалисты NASA.
- Космические зонды будут образовывать постоянный треугольник со стабильным расстоянием между аппаратами 2,5 миллиона километров.
- Расстояние будет измеряться благодаря лазерам, которые будут направлены на два других аппарата. Луч будет фиксироваться приемником, что и обеспечит измерение расстояния и его изменения.
- Технология этих лазеров уже была отработана в миссии GRACE. Тогда два аппарата смогли составить полную гравитационную карту Земли.
- Лазер для проекта LASA будет иметь мощность 2 ватта и работать в ближнем инфракрасном диапазоне.
Гравитационные волны, вызванные возмущением гравитационного поля вследствие слияния сверхмассивных объектов в дальнем космосе, будут словно колебать аппараты.
Такие колебания вызовут изменение взаимного расстояния и ориентации зондов, что и будет зафиксировано благодаря лазерным лучам. Таким образом ученые смогут зафиксировать сам факт возникновения гравитационных волн, мощность процесса слияния и направление, откуда волны "пришли".