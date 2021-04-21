Особенности галактики NGC 4603

Космический объект расположен на расстоянии свыше 100 миллионов световых лет от нас в созвездии Центавра. На фотографии объект показан крупным планом, благодаря чему отлично просматриваются его характерные черты.

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NGC 4603 – это спиральная галактика с перемычкой. Структуры этого типа имеют "бар" из ярких звезд, который выходит из центра и пересекает галактику посередине. Спиральные ветви в таких галактиках начинаются на концах перемычек.



Галактика NGC 4603 / Фото NASA / ESA

На фото видны вкрапления голубых светил и причудливые пылевые образования. Кроме того, хорошо видна яркая область в центре объекта.

Интересный факт. По оценкам, около двух третей спиральных галактик имеют в своей структуре перемычку. Наша галактика Млечный Путь также относится к подобным объектам.

Другие красивые фото сделанные телескопом Hubble

За более чем 30 лет исследований космический телескоп Hubble сделал невероятное количество ярких фото самых разнообразных уголков вселенной. Среди них туманности, галактики и другие интересные объекты.