Особенности галактики NGC 4603
Космический объект расположен на расстоянии свыше 100 миллионов световых лет от нас в созвездии Центавра. На фотографии объект показан крупным планом, благодаря чему отлично просматриваются его характерные черты.
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NGC 4603 – это спиральная галактика с перемычкой. Структуры этого типа имеют "бар" из ярких звезд, который выходит из центра и пересекает галактику посередине. Спиральные ветви в таких галактиках начинаются на концах перемычек.
Галактика NGC 4603 / Фото NASA / ESA
На фото видны вкрапления голубых светил и причудливые пылевые образования. Кроме того, хорошо видна яркая область в центре объекта.
Другие красивые фото сделанные телескопом Hubble
За более чем 30 лет исследований космический телескоп Hubble сделал невероятное количество ярких фото самых разнообразных уголков вселенной. Среди них туманности, галактики и другие интересные объекты.
- здесь можно посмотреть впечатляющее фото самого сердца нашей галактики;
- а здесь посмотреть на красивое звездное скопление;
- не упустите также фото галактики в созвездии Пегас;
- и изображение планетарной туманности из созвездия Лебедя.