Космическая красота: центр Млечного Пути, далекая галактика и комета – фото

Европейская южная обсерватория (ESO, European Southern Observatory) опубликовала великолепный снимок ночного неба, на котором видны самые разнообразные космические структуры.

Изображение получено из главного здания обсерватории ESO Паранал в Чили. Благодаря чистому небу удалось сфотографировать большое количество великолепных структур.

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Где искать комету на фото?

На самом горизонте сияет зеленоватым светом круглый объект: это комета 252P / LINEAR. Она зафиксирована в момент прохождения мимо Земли.

В это время она находилась от нашей планеты на расстоянии около 5,3 миллиона километров.



Комета 252P/LINEAR / Фото ESO

А где галактика?

Справа, над горизонтом, виднеется еще один цветной объект – маленький розовый светящийся фрагмент. Это туманность Лагуна, расположенная на расстоянии примерно 5000 световых лет от Земли.

На фотографии также запечатлен центр нашей галактики – "сердце" Млечного пути. Кроме того, в кадр попали белая планета-гигант Сатурн и красноватый Марс. Остальная часть неба озарена палитрой мягких цветов естественного свечения ночного неба.