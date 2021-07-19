Изображение получено из главного здания обсерватории ESO Паранал в Чили. Благодаря чистому небу удалось сфотографировать большое количество великолепных структур.
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Где искать комету на фото?
На самом горизонте сияет зеленоватым светом круглый объект: это комета 252P / LINEAR. Она зафиксирована в момент прохождения мимо Земли.
А где галактика?
Справа, над горизонтом, виднеется еще один цветной объект – маленький розовый светящийся фрагмент. Это туманность Лагуна, расположенная на расстоянии примерно 5000 световых лет от Земли.
На фотографии также запечатлен центр нашей галактики – "сердце" Млечного пути. Кроме того, в кадр попали белая планета-гигант Сатурн и красноватый Марс. Остальная часть неба озарена палитрой мягких цветов естественного свечения ночного неба.