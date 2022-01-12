Космическая "корова" сияет в рентгеновском диапазоне

"Жизненный" путь звезды часто заканчивается грандиозным взрывом сверхновой. Тогда коллапсирующая звезда превращается в один из самых ярких объектов Вселенной, а затем гаснет. Недавно был обнаружен новый тип.

Ученые зафиксировали чрезвычайно яркую вспышку сверхновой звезды, которая получила название AT2020mrf. Она относится к новому типу сверхновых, получившему название Cow ("Корова"). Такие события на удивление редкие, а AT2020mrf стал пятой обнаруженной вспышкой нового типа. Но почему "коровы" такие яркие?

Полезное на сайте Результаты конкурса ART The Frame – Samsung открывает в Украине таланты художников и фотографов



Две фотографии с разницей в 6 месяцев демонстрируют вспышку сверхновой типа Cow / Фото Phys

Сияющие космические "коровы"

Яркость сверхновых типа Cow примерно в 10 раз больше "классических" взрывов сверхновых. Очень сильно "коровы" сияют в рентгеновском диапазоне. И ученые пока не уверены в природе таких объектов, однако всеми силами пытаются решить эту загадку.

"Коровы" получили свое название случайно. Первая такая сверхновая была обнаружена в 2018 году, и компьютер случайным образом сгенерировал ее название AT2018cow. Первый обнаруженный объект дал название всему новооткрытому типу – Cow (на английском – корова).

Интересно, что новооткрытый объект Cow AT2020mrf выделяется даже среди своих "одноклассников". Дело в том, что перед взрывом он излучал в рентгеновском диапазоне в 200 раз мощнее "обычную" сверхновую типа Cow.

Существует теория, что звезда сбрасывает перед взрывом большую долю своей массы. Эта материя окружает будущую сверхновую, и звезда начинает ее словно подсвечивать и нагревать, заставляя излучать в разных диапазонах. После взрыва эта материя еще больше "фонит". Ученые предполагают, что после того, как событие Сow состоялась, в центре остается компактный объект – магнетар, который очень быстро вращается, или же черная дыра.