На рынке присутствует ряд стартапов, целью которых является очистка орбиты нашей планеты от космического мусора. Но для выполнения таких работ нужно точно знать, где находится большая часть космического мусора. Именно этот пробел стремятся заполнить Алекс Филдинг и Стив Возняк в рамках деятельности своей новой компании Privateer.

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Космический мусор – важная проблема, требующая решения

Молодая компания в сентябре привлекла к себе массу внимания после того, как Возняк опубликовал в Twitter ссылку на минутное промо-видео и заявил, что Privateer сосредоточит свои усилия на очистке орбиты от мусора.

Однако делать она это будет не напрямую, а скорее поможет в этом другим. Филдинг пояснил, что Privateer начала работу не с целью расчистить околоземную орбиту в первый же день. Первоначальной целью стартапа является создание детальных карт космического пространства.

Интересно, что это не первое сотрудничество Филдинга и Возняка. В начале 2000-х они создали компанию Wheels of Zeus, производящую оборудование для отслеживания местоположения физических объектов. С тех пор количество космического мусора существенно возросло, и он представляет реальную опасность.

В мае астронавты на борту МКС обнаружили отверстие шириной пять миллиметров в манипуляторе, прикрепленном к одному из модулей. МКС не выполняла маневр, чтобы избежать удара, что свидетельствует о том, что объект, который повредил манипулятор, был слишком мал для отслеживания имеющимися средствами.

Как Privateer будет отслеживать космический мусор

Privateer запустит свой первый спутник Pono-1 уже в следующем году, предварительно запуск запланирован на 11 февраля. Крошечный аппарат, размер которого составит чуть больше 15 сантиметров в диаметре, будет оснащен 42 датчиками, 30 из которых будут представлены неоптическими, а 12 – оптическими камерами.

Неоптические датчики будут иметь точность до 4 микрон. По словам Филдинга, корпус спутника будет напечатан на 3D-принтере. Материалом для его изготовления будет служить углеродное волокно. Заявлено, что жесткость конструкции будет аналогична изделиям из титана.

Pono-1 будет использовать специальные магнитные устройства для управления ориентацией в пространстве. Спутник проработает всего четыре месяца, после чего будет спущен на Землю. В апреле на орбиту будет запущен Pono-2. Privateer уже выбрала партнера для запусков и получила разрешение на них.

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Помимо прочего, Privateer уже сотрудничает с Astroscale, стартапом, который занимается орбитальной логистикой. По словам Филдинга, создание карты объектов, находящихся на околоземной орбите, является срочным делом, игнорирование которого в какой-то момент может привести к необратимым последствиям.