Космическая компания Celestis отправит в космос кремированные останки 47 человек

Останки 47 умерших людей из пяти стран готовятся отправить в космос с побережья Флориды, США. Соответствующий груз закрепят на телекоммуникационном спутнике.

Celestis – дочерняя компания частного космического стартапа Space Services – создана Чарльзом Чафером в 1994 году именно для отправки кремированных человеческих останков в космос. Она покупает места в полезной погрузке ракет-носителей во время их запусков. Чтобы удешевить эту необычную услугу для клиентов, за пределы Земли отправляют всего от 1 до 7 граммов праха.

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Детали проекта

Перед запуском на этой неделе Celestis проведет необычную похоронную службу, в которой примут участие 160 гостей со всего мира.

Кремированные останки будут включать прах Марджори Дафтон, которая проходила обучение в NASA, чтобы присоединиться к первому женскому экипажу миссии "Меркурий" в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Программа "Меркурий" была отменена в 1962 году, и у Дафтон так и не было возможности побывать в космосе, о чем "она жалела больше всего в жизни". Женщина скончалась в 2020 году.

Также на борту космического аппарата будут останки умершего в прошлом году Тревиса Кейси.

Он хотел, чтобы его кремировали и отправили в космос. Это была его мечта,

– сказала мать Мелисса Кейси, прибывшая в округ Бревард, чтобы принять участие в трехдневной памятной службе.

Спутник с прахом будет вращаться вокруг Земли в течение 10 лет.

В это время Celestis будет предоставлять данные GPS в реальном времени о том, где находятся останки, чтобы близкие люди могли отслеживать их.

Через 10 лет, после вывода из эксплуатации, спутник унесет с собой останки, войдет в атмосферу и полностью сгорит вместе со всем грузом.

По истечении десяти лет в конечном итоге [спутник] вернется в атмосферу в виде падающей звезды вместе со всеми находящимися на борту,

– говорит Майкл Дафтон, сын Марджори Дафтон.

Запуск планируется уже на этой неделе.