Кошка, карцер, гладиаторы: новые находки на территории бывшей провинции Римской империи

Римская империя – это великое государство античного мира. Благодаря своим могущественным легионам "римский мир" распространился за пределы Италии, достигнув современной Грузии на востоке и Британии на западе. Археологи постоянно узнают что-то новое, раскапывая древние археологические памятники.

Сегодня Великобритания, но сотни лет назад это была римская провинция Британия. Все началось в 43 году нашей эры, когда недалеко от современного британского города Рамсгейт, графство Кент, высадились около четырех легионов и вспомогательные части армии Рима. Руководил ими Авл Плавтий, а поход санкционировал тогдашний император Клавдий. Скоро юго-восточная часть острова была покорена легионами. Интересно, что в походе участвовал будущий император – Тит Флавий Веспасиан, командовавший легионом II Augusta.

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Римская Британия / Фото Wikipedia

Археологические памятники римской эпохи

Неподалеку от вероятного места высадки римских легионов был найден форт и амфитеатр. Вероятно, что городок Рутупиа на месте высадки скоро превратился в центральный порт. Ведь именно там причаливали сотни кораблей, которые везли военное снаряжение, еду, деньги и новых легионеров, которые должны были продолжить расширять границы империи.

Рутупиа росла и постепенно появлялись храмы, публичные дома, тогдашние отели, таверны и прочие непременные атрибуты города. Конечно, был построен и амфитеатр.

Раскопки возле амфитеатра позволили обнаружить многочисленные археологические находки и лучше исследовать, как была возведена постройка. Наружная стена амфитеатра имела ширину до 6 метров. Внутренняя стена очерчивала арену, была сделана из меловых блоков, на которых остались следы краски красного и синего цветов. Там же удалось найти древнеримский "карцер", где держали животных, воров и гладиаторов, которые должны были "выступать" на арене на потеху людям.

Интересно, что неподалеку амфитеатра нашли почти полный скелет кошки. Давно умершее животное получило кличку Максипус. Животное было похоронено за пределами "колизея", возле территории расположения жилых домов. Также были найдены многочисленные "мелкие" артефакты: кости животных, римские монеты, личные предметы людей, керамика.

Такие раскопки и археологические артефакты, найденные на этом месте, невероятная редкость для Британии. Это доказывает, что древняя имперская провинция имеет еще много скрытых исторических секретов, которые "ждут" на археологов.