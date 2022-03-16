Корпоративный мессенджер Slack начал без предупреждения отключать некоторые российские аккаунты

В сети стали появляться сообщения от российских пользователей об удалении некоторых рабочих пространств, в том числе на несколько тысяч человек, в корпоративном мессенджере Slack. Некоторые пользователи утверждают, что их аккаунты удалили без уведомления, другие получили их уже после удаления аккаунтов.

Жалобы на удаление рабочих пространств появились в цифровых магазинах Google Play и App Store. Такой шаг повлиял на работу российских компаний. Так, например, больше 5% работников российского "Сбера" пользовались корпоративным мессенджером Slack.

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Отключения российских аккаунтов Slack начались 12 марта. За пять дней до этого компания Salesforce, владеющая данным мессенджером, сообщила, что у нее нет офисов в России, а объем ее бизнеса в стране несущественен.

Через реселлеров и другие каналы компания получала очень мало клиентов из России, и с начала марта она начала с ними разрывать отношения.

Работу в России недавно прекратил ряд других компаний, которые присоединились к мировому сообществу.