Королевский военный флот Великобритании тестирует дроны для спасения людей

Команда Королевского военного флота Великобритании NavyX активно испытывает беспилотные новинки, чтобы оценить их перспективность. После беспилотного катера Madfox настал черед более классического летающего беспилотника, который сможет спасать людей, попавших за борт.

Спасти человека, упавшего за борт – сложная вещь. Особенно, если на воде присутствуют большие волны. Королевский флот сотрудничает с частными компаниями Malloy Aeronautics и Planck Aerosystems. Вместе они разработали тяжелый дрон Minerva, возможности и перспективность которого сейчас активно тестируются.

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Minerva T-80 – это уменьшенный вариант тяжелого дрона Minerva / Фото Royal Navy

Что известно о новинке Королевского флота

В первую очередь новинку испытывали в школе дайвинга Королевского военного флота, которая расположена в Портсмуте, Великобритания. После этого начались тесты на гражданских кораблях.

Цель последних испытаний состояла в том, чтобы показать, как дрон может не только найти кого-то в воде, но и зависнуть над ним и бросить рядом спасательный круг и другое снаряжение.

Беспилотник Minerva T-150 использовался для обнаружения плавучего манекена в Портсмутской гавани. После локализации манекена дрон развернул испытательный комплект, состоящий из спасательного оборудования, и завис над "пострадавшим", чтобы предоставить спасателям визуальный маркер его расположения.

На втором этапе испытаний был использован беспилотник Minerva T-80 меньшего размера. В ходе этих испытаний дрон оторвался от движущейся лодки и отлетел на определенное расстояние. После возвращения беспилотник мог использовать свои бортовые системы, чтобы отслеживать коврик, прикрепленный к палубе лодки, чтобы настраиваться для автономной посадки.

Тестирования инновационных беспилотных аппаратов спасения людей будут продолжаться. Королевский флот должен быть уверен в том, что когда их примут на вооружение, то система будет надежной и не приведет к человеческим жертвам.