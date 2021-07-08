Спасти человека, упавшего за борт – сложная вещь. Особенно, если на воде присутствуют большие волны. Королевский флот сотрудничает с частными компаниями Malloy Aeronautics и Planck Aerosystems. Вместе они разработали тяжелый дрон Minerva, возможности и перспективность которого сейчас активно тестируются.

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Minerva T-80 – это уменьшенный вариант тяжелого дрона Minerva / Фото Royal Navy

Что известно о новинке Королевского флота

В первую очередь новинку испытывали в школе дайвинга Королевского военного флота, которая расположена в Портсмуте, Великобритания. После этого начались тесты на гражданских кораблях.

Цель последних испытаний состояла в том, чтобы показать, как дрон может не только найти кого-то в воде, но и зависнуть над ним и бросить рядом спасательный круг и другое снаряжение.

Беспилотник Minerva T-150 использовался для обнаружения плавучего манекена в Портсмутской гавани. После локализации манекена дрон развернул испытательный комплект, состоящий из спасательного оборудования, и завис над "пострадавшим", чтобы предоставить спасателям визуальный маркер его расположения.

На втором этапе испытаний был использован беспилотник Minerva T-80 меньшего размера. В ходе этих испытаний дрон оторвался от движущейся лодки и отлетел на определенное расстояние. После возвращения беспилотник мог использовать свои бортовые системы, чтобы отслеживать коврик, прикрепленный к палубе лодки, чтобы настраиваться для автономной посадки.

Тестирования инновационных беспилотных аппаратов спасения людей будут продолжаться. Королевский флот должен быть уверен в том, что когда их примут на вооружение, то система будет надежной и не приведет к человеческим жертвам.