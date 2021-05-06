Заинтересованность флотом беспилотными технологиями появилась благодаря принятию новой стратегии. Она предусматривает расширение флота и приоритет силам быстрого реагирования, вопросу кибервойны, расширению ядерных сил и более широкому использованию роботизированных и автономных систем. На фоне принятия новой стратегии флота появилась беспилотная лодка Madfox.
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Беспилотная лодка в порту / Фото Royal Navy
Какие функции сможет выполнять лодка
Madfox сможет автономно патрулировать прибрежные воды. Особое внимание окажут охране гаваней. Лодка будет способна сопровождать корабли, охраняя их.
Также беспилотная лодка может успешно вести разведку, для чего не нужен экипаж на его борту.
Тестирование беспилотной лодки Madfox Королевским флотом Великобритании: смотреть видео онлайн