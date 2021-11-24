Новый рекорд удержания плазмы – 30 секунд. Достигнуть такого результата помогла оптимизация условий магнитного поля и систем нагрева. Теперь ученые продолжат работу по модернизации реактора.
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Для чего создают термоядерные реакторы
Доступ к неисчерпаемому источнику энергии уже давно не покидает умы ученых и инженеров по всему миру. Одним из таких потенциально неисчерпаемых источников энергии является термоядерная реакция. Физики на протяжении многих лет пытаются воспроизвести происходящее в центре звезд, когда огромные гравитационные силы в сочетании с жаром и давлением запускают синтез, который сопровождается выбросом энергии.
С этой целью ученые строят реакторы, одним из разновидностей которых является токамак. В котором плазма носится по камере в виде баранки, что удерживается сильнейшими на планете магнитами.
Задача термоядерного реактора – разогревать плазму до 100 с лишним миллиона градусов, и в 2018 году KSTAR достиг этой цели, хоть и на полторы секунды. Через год время удержания увеличилось до 8 секунд при той же температуре, а в декабре прошлого года был установлен мировой рекорд – 20 секунд. Теперь результат улучшили еще на 10 секунд.
Что дальше
Теперь корейские ученые намерены провести модернизацию источника энергопитания и установить вольфрамовый дивертор для предотвращения роста температуры внутренних стен камеры токамака. Эти меры должны позволить увеличить время удержания плазмы до 300 секунд до 2026 года.
Проблема термоядерного реактора
Сейчас для запуска и поддержания термоядерной реакции требуется больше энергии, чем выдает реакция на выходе, хотя постепенно ученые приближаются к этой цели. Широкополосная ультрафиолетовая лазерная система на основе фторида аргона, над которой работают специалисты Исследовательской лаборатории ВМФ США (AFL), должна заметно приблизить мечту о доступе человечества к термоядерной энергии.