Новый рекорд удержания плазмы – 30 секунд. Достигнуть такого результата помогла оптимизация условий магнитного поля и систем нагрева. Теперь ученые продолжат работу по модернизации реактора.

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Для чего создают термоядерные реакторы

Доступ к неисчерпаемому источнику энергии уже давно не покидает умы ученых и инженеров по всему миру. Одним из таких потенциально неисчерпаемых источников энергии является термоядерная реакция. Физики на протяжении многих лет пытаются воспроизвести происходящее в центре звезд, когда огромные гравитационные силы в сочетании с жаром и давлением запускают синтез, который сопровождается выбросом энергии.

С этой целью ученые строят реакторы, одним из разновидностей которых является токамак. В котором плазма носится по камере в виде баранки, что удерживается сильнейшими на планете магнитами.

Задача термоядерного реактора – разогревать плазму до 100 с лишним миллиона градусов, и в 2018 году KSTAR достиг этой цели, хоть и на полторы секунды. Через год время удержания увеличилось до 8 секунд при той же температуре, а в декабре прошлого года был установлен мировой рекорд – 20 секунд. Теперь результат улучшили еще на 10 секунд.

Что дальше

Теперь корейские ученые намерены провести модернизацию источника энергопитания и установить вольфрамовый дивертор для предотвращения роста температуры внутренних стен камеры токамака. Эти меры должны позволить увеличить время удержания плазмы до 300 секунд до 2026 года.

Справка! Дивертор – это специальное устройство в термоядерном реакторе, которое служит для удаления внешних слоев плазменного потока.

Проблема термоядерного реактора

Сейчас для запуска и поддержания термоядерной реакции требуется больше энергии, чем выдает реакция на выходе, хотя постепенно ученые приближаются к этой цели. Широкополосная ультрафиолетовая лазерная система на основе фторида аргона, над которой работают специалисты Исследовательской лаборатории ВМФ США (AFL), должна заметно приблизить мечту о доступе человечества к термоядерной энергии.