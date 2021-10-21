Старт Nuri состоялся 21 октября 2021 года около 8 часов утра по всемирному координированному времени. Запуск производился с южнокорейского космодрома Naro. На ракете был расположен макет полезной нагрузки, который Nuri должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту.
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Сообщается, что запуск был частично успешным и все компоненты новой ракеты-носителя отработали штатно, кроме третьей ступени, которая отключилась раньше запланированного срока. Поэтому макет спутника, весом 1,5 тонны, не был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 600 – 800 километров. Южная Корея потратила на разработку ракеты около 1,6 миллиарда долларов.
Следует отметить, что ранее в Южной Корее разрабатывалась ракета-носитель Naro. Работы над ней проводились в тесном партнерстве с Россией, но проект провалился – из трех запусков два оказались аварийными, что послужило причиной закрытия проекта. Параллельно с неудачами Naro, Корея начала инвестировать деньги в разработку Nuri. В отличие от Naro, новая ракета-носитель построена полностью в Южной Корее по собственным технологиям.