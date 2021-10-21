Старт Nuri состоялся 21 октября 2021 года около 8 часов утра по всемирному координированному времени. Запуск производился с южнокорейского космодрома Naro. На ракете был расположен макет полезной нагрузки, который Nuri должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту.

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Сообщается, что запуск был частично успешным и все компоненты новой ракеты-носителя отработали штатно, кроме третьей ступени, которая отключилась раньше запланированного срока. Поэтому макет спутника, весом 1,5 тонны, не был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 600 – 800 километров. Южная Корея потратила на разработку ракеты около 1,6 миллиарда долларов.

Следует отметить, что ранее в Южной Корее разрабатывалась ракета-носитель Naro. Работы над ней проводились в тесном партнерстве с Россией, но проект провалился – из трех запусков два оказались аварийными, что послужило причиной закрытия проекта. Параллельно с неудачами Naro, Корея начала инвестировать деньги в разработку Nuri. В отличие от Naro, новая ракета-носитель построена полностью в Южной Корее по собственным технологиям.

Интересно, что во время прямой трансляции запуска ракеты-носителя Nuri была использована анимация этого запуска, сделанная в компьютерной игре Kerbal Space Program. Такой подход выглядит довольно оригинальным, так как, например Китай или United Launch Alliance, каждый разрабатывают отдельные анимации запуска для каждой отдельной миссии. Кстати, такие компьютерные анимации нужны на случай выхода из строя камер и чтобы зрители могли наблюдать за всеми этапами полета со стороны.