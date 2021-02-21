NASA опубликовало снимок, на котором хорошо просматриваются повреждения на грузовом корабле "Прогресс МС-16" при его подлете к Международной космической станции (МКС). Именно из-за этого пришлось стыковать корабль вручную.

"Прогресс МС-16" был запущен 15 февраля, а 17 февраля состоялась его стыковка с орбитальным комплексом. Изначально предполагалось, что все операции пройдут в автоматическом режиме с использованием системы сближения "Курс". Однако в итоге корабль был пристыкован космонавтом Сергеем Рыжковым с помощью ручного режима управления.

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Почему корабль пришлось стыковать в ручном режиме

Впоследствии стало известно, что в работе системы "Курс" произошел сбой, а возможной причиной является повреждение элементов данного комплекса. На снимке четко видно, что у одной из чашек системы вмятина.



Поврежденный корабль "Прогресс МС-16" / Фото NASA

Сейчас высказываются предположения, что эти повреждения могли быть нанесены во время сброса головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1 а" в ходе запуска или при его накатке в рамках наземной подготовки к запуску.

Что "Прогресс МС-16" доставил на МКС

Корабль доставил на орбитальную станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны. Это 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Джерело" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов.