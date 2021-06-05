Напомним, что грузовой корабль Dragon компании Илона Маска, был запущен в минувший четверг, 3 июня, с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Она стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Интересно Запуск корабля Dragon с грузом для МКС прошел успешно: детали миссии

Стыковка с Международной космической станцией

Сближение Dragon с орбитальным комплексом происходило полностью в автоматическом режиме. Космический "грузовик" пристыковался к модулю "Гармония" (Harmony), который входит в состав американского сегмента МКС.

Аппарат доставил на станцию примерно 3,3 тонны различных грузов. Это, в частности:

продукты для экипажа;

материалы и оборудование МКС;

и научные эксперименты.

Кроме того, на борту корабля размещены две совершенно новые солнечные панели, разработанные специалистами RedWire и Boeing. Они будут установлены на МКС позже.

Стоит отметить, что сейчас в составе Международной космической станции находится два корабля SpaceX. Кроме только что прибывшего грузового корабля к модулю "Гармония" пристыкован пилотируемый аппарат Crew Dragon 2, на котором в конце апреля на орбиту прибыл экипаж в составе четырех человек: это астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства ESA Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хосиде.