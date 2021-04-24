Это уже вторая такая миссия. Сейчас к станции будут пристыкованы 2 Crew Dragon. Экипаж должен вернуться 31 октября.
Кстати SpaceX второй раз отправит к МКС астронавтов NASA: чем они там займутся
Состав экипажа
- командир Шейн Кимбро от NASA,
- пилот Меган Макартур от NASA,
- Акихико Хосиде от JAXA,
- Томас Песке от ESA
Кстати, действующий экипаж станции уже скоро вернется на Землю.
Что известно о миссии Crew-2
- Компания Илона Маска SpaceX вместе с NASA 23 апреля отправила к МКС корабль в рамках миссии Crew-2.
- К слову, изначально запуск должен был состояться 22 апреля, но его отложили из-за неблагоприятной погоды.
- Особенностью полета является еще и то, что первая ступень ракеты Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon применяются повторно. Впервые в истории.
- Дело в том, что первая ступень ранее использовалась при запуске корабля Crew Dragon во время миссии Crew-1.
- Астронавты на борту МКС проведут более 200 научных экспериментов и опытов. Например, медицинские исследования, опыты новых материалов и т.д.