Через океан: автономный корабль пересекает Атлантику без экипажа

Благодаря развитию технологий автоматизируется все больше машин, инструментов и гаджетов. Тримаран Mayflower отправился в самостоятельное плавание через Атлантический океан, чтобы доказать, что автономным кораблям можно доверять научные миссии.

Автономное судно IBM Mayflower названо в честь британского корабля Mayflower, который в 1620 году доставил к побережью Северной Америки первых колонистов-англичан. Корабль-дрон повторит его маршрут: начало путешествия состоялось 15 июня 2021 года в Плимуте, Великобритания. Путешествие продлится около трех недель и совершится в Плимуте, США.

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Путешествие корабля Mayflower: смотреть видео онлайн

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Mayflower путешествует, используя более 50 датчиков, включая шесть камер IBM AI Vision и систему глубокого обучения IBM. Это позволяет обнаруживать и избегать препятствия, неудобные течения и районы океана, где погода не способствует безопасному плаванию. Также Искусственный разум придерживается международных правил навигации. Обработка данных осуществляется бортовыми компьютерами с резервной копией IBM Power Systems AC922 на суше.

Контроль плавания корабля-дрона осуществляется командой, которая расположена в Плимуте, Великобритания.

На борту корабля находится научный полезный груз массой 700 килограммов, который содержит акустические датчики, датчики температуры, пробоотборники воды и воздуха. Они собирают научные данные, чтобы помочь в будущих исследованиях химии океана, выявить степень окисления воды, осуществляют замеры высоты уровня моря и волновых характеристик, собирают сведения про микропластик в воде.

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