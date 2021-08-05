Полет корабля Boeing Starliner снова отложили – нашли еще одну техническую неисправность
Источник:Space
Тестовый полет космического корабля Starliner компании Boeing Международной космической станции перенесли на неопределенный срок. Ракета-носитель Atlas V вместе с капсулой корабля вернули в магазин. Специалисты проведут комплексную проверку по выявлению и решению неисправностей.
На этот раз против Boeing сыграли не только их собственные ошибки, но и погода. Ко всему добавилось непрогнозируемое поведение модуля "Наука", по неосмотрительности и халатности "Роскосмоса", которая едва не вылилась в катастрофу для всей МКС.
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Инженерами компании были обнаружены "свидетельство неожиданного положения клапана" в двигательной установке капсулы. Параллельно с этим началась сильная гроза и ракету-носитель с капсулой отвезли в сборочный цех.
Во вторник ракета снова была вывезена на пусковую площадку, но теперь в успехе испытания усомнились в Boeing. Компания решила уступить обстоятельствам и взять больше времени на тестирование силовой установки капсулы. Ракеу с капсулой снова загонят в ангар.
Boeing Starliner и ракета Atlas V / Фото NASA
Когда закончатся проверки, в компании не уточняют.
Когда состоится полет Boeing Starliner
Сейчас полет отложили на неопределенный срок. Поэтому ожидать вторую тестовую миссию к МКС в ближайшее время точно не стоит. На решение проблем может уйти не менее месяца времени, если не больше.
Стоит отметить, что это уже далеко не первые выявленные неисправности в космическом корабле Boeing.
- В декабре 2019 года капсула Starliner в первом тестовом полете без экипажа (Orbital Flight Test 1, OFT-1) отклонилась от маршрута и не была пристыкована к МКС.
- Комиссия по инциденту обнаружила под сотню недоработок как в исполнении программно-аппаратных узлов капсулы, так и в протоколе тестирования собранных и установленных на ракету-носитель изделий.
- Второй и ранее не запланированный тестовый полет OFT-2 капсулы неоднократно переносился и окончательно он был запланирован на 29 июля.
- Неожиданное включение двигателей "Науки" изменило ориентацию МКС и заставило перенести запуск Starliner на 3 августа. Но новое тестирование систем капсулы 2 августа выявило новые неполадки.