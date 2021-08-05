Полет корабля Boeing Starliner снова отложили – нашли еще одну техническую неисправность

Тестовый полет космического корабля Starliner компании Boeing Международной космической станции перенесли на неопределенный срок. Ракета-носитель Atlas V вместе с капсулой корабля вернули в магазин. Специалисты проведут комплексную проверку по выявлению и решению неисправностей.

На этот раз против Boeing сыграли не только их собственные ошибки, но и погода. Ко всему добавилось непрогнозируемое поведение модуля "Наука", по неосмотрительности и халатности "Роскосмоса", которая едва не вылилась в катастрофу для всей МКС.

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Инженерами компании были обнаружены "свидетельство неожиданного положения клапана" в двигательной установке капсулы. Параллельно с этим началась сильная гроза и ракету-носитель с капсулой отвезли в сборочный цех.

Во вторник ракета снова была вывезена на пусковую площадку, но теперь в успехе испытания усомнились в Boeing. Компания решила уступить обстоятельствам и взять больше времени на тестирование силовой установки капсулы. Ракеу с капсулой снова загонят в ангар.



Boeing Starliner и ракета Atlas V / Фото NASA

Когда закончатся проверки, в компании не уточняют.

Когда состоится полет Boeing Starliner

Сейчас полет отложили на неопределенный срок. Поэтому ожидать вторую тестовую миссию к МКС в ближайшее время точно не стоит. На решение проблем может уйти не менее месяца времени, если не больше.

Стоит отметить, что это уже далеко не первые выявленные неисправности в космическом корабле Boeing.