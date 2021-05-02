Crew Dragon приводнился в океане

Приводнение корабля произошло возле побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 2:57 по местному времени (9:57 по Киеву).

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На борту корабля находились 4 астронавта, они успешно вернулись домой. Среди них трое – американцы и один – японец:

Майкл Хопкинс;

Виктор Гловер;

Шеннон Уокер;

Соити Ногути.

Crew Dragon вернулся на Землю: трансляция

Полет Crew Dragon на МКС

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

В конце апреля 2021 года им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.