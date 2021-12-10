Копали могилу: на кладбище в Мексике выкопали мамонта

Часто редкие археологические или палеонтологические находки делают случайно. Можно пахать поле и найти остатки римской виллы. А можно копать могилу и найти там остатки мамонта.

Именно такая несколько жуткая ситуация произошла в Мексике в начале октября 2021 года. На городском кладбище города Лос-Рейес-де-Хуарес работники копали могилы с помощью экскаватора и неожиданно наткнулись на что-то большое и непонятное. Сначала люди подумали, что это корни, но потом поняли, что это гигантские кости. Дальнейшая проверка подтвердила, что они принадлежат мамонту.

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Череп мамонта в защитной оболочке / Фото INAH

Подробнее о редкой находке

Палеонтологи сразу начали раскопки и исследования. Они подтвердили, что кости принадлежат довольно старому самцу колумбийского мамонта (Mammuthus columbi). Возраст находки пока не установили, для этого нужны дальнейшие исследования.

Колумбийские мамонты населяли территории Северной Америки. Специалисты предполагают, что они были гибридом от скрещивания "обычного" мамонта (косматого или шерстистого) и так называемого южного мамонта. Колумбийский мамонт или мамонт Колумба – это один из крупнейших представителей семьи слоновых.

Палеонтологи смогли откопать таз животного (сохранился на 70%), фрагментированный череп и некоторые ребра. Сейчас ученые пытаются сделать так, чтобы кости остались целыми и невредимыми. Очистка ценных образцов состоится только в лаборатории – лишь после этого появится больше деталей о мамонта. Можно будет установить возраст костей и точнее сказать о возрасте самого животного на момент смерти.

Кстати, это не первая случайная находка. Например, гораздо севернее, у берегов реки Юкон, Канада, горняки искали золото, но также нашли кости трех мамонтов.